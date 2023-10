Simeone | “Arbitri? Pensiamo al Celta Vigo | è l’unica cosa che conta”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Diego Pabloè comparso davanti ai media alla vigilia della partita con ildi sabato 21 ottobre. Una partita dalla quale il tecnico non ha voluto distogliere l’attenzione né con il rinnovo né con le polemiche con gli. “Lapiù importante è la partita di domani, assolutamente per tutti. Non c’è altro a cui pensare se non continuare a lavorare bene, coinvolti e pensando alla giornata come sempre“. Il tecnico analizza la sfida: “Non so che gioco proporrà l’avversario, loro hanno fatto quasi sempre una linea di cinque difensori, con tre giocatori in attacco. Hanno giocato buone partite anche se non hanno i punti che meritavano. In transizione è una squadra che gioca molto bene e poi c’è Aspas, che nella costruzione e nel gioco associativo è uno dei migliori a giocare con le ...