Sicilia in fiamme | arrestato un piromane

(Di venerdì 20 ottobre 2023) AGI - I carabinieri di Patti (Messina) hanno, in esecuzione di un'ordinanza agli arresti domiciliari, un dipendente del comune di Librizzi, addetto all'acquedotto e operaio manutentore per tentato incendio boschivo. Le indagini, coordinate dalla procura di Patti diretta dal procuratore Angelo Cavallo, sfociate nell'ordinanza del gip Ugo Molina, riguardano un episodio che risale al 17 settembre scorso. Quel giorno un vasto incendio aveva colpito una vasta area, circa 100 metri quadri, in località San Opolo nel Comune di Librizzi, nei pressi della strada provincia di Patti-San Piero Patti. L'area, ricca di sterpaglie e macchia mediterranea era a poca distanza di un complesso di dieci case dove erano stati installati dei bomboloni del gas, si è dunque temuto che l'incendio si propagasse anche a questa area, per fortuna è stato subito spento. L'incendio seguiva ...

