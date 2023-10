Sicilia | Collegamenti isole minori | Schillaci M5S ' Dal governo solo soluzione tampone'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Palermo, 20 ott. (Adnkronos) - “L'affidamento deicon lea Sns, non è che unada parte della Regione per mettere una toppa ai gravi e frequenti disservizi registrati recentemente nei trasporti da e per le. In futuro, comunque si vigili di più e meglio sul rispetto degli accordi contrattuali.così si potrà garantire un servizio migliore”. Lo afferma la deputata del M5S all'Ars Roberta. “Visto che l'affidamento è stato ridato alla Sns – afferma Roberta- ci aspettiamo quantomeno una rigorosissima vigilanza sul rispetto degli accordi contrattuali, cosa che, evidentemente, non c'è stata in passato, e che noi abbiamo denunciato a più riprese ...