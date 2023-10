Si rovescia addosso una pentola d’acqua bollente | bimbo di 2 anni in fin di vita | il racconto della madre

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Un bambino di 2è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano dopo essersitounacon l’acqua. L’incidente è avvenuto nell’appartamento di Pavia, dove il piccolo abita con la sua famiglia. La notizia è pubblicata oggi su Leggo. Ilha riportato ustioni di secondo grado alle braccia, al torace e alle spalle. Il bambino trasferito in elicottero al centro grandi ustionati del Niguarda Il piccolo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si è avvicinato al piano cotturacucina e si è accostato alla, per vedere cosa c’era dentro: l’ha urtata inavvertitamente,ndosil’acqua. La mamma ha cercato di ...