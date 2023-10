Si finge un manichino | poi svuota il negozio dopo la chiusura | incredibile colpo a Varsavia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il 22enne, non nuovo a episodi del genere, è rimasto immobile a lungo con una borsa in mano, senza che il personale e i clienti si rendessero conto dell'inganno

Si è fintonella vetrina di un negozio per un'intera giornata fino all'orario di chiusura. E poi appena sono andati tutti via ha portato via alcuni gioielli. A darne notizia è la stessa polizia di ...

Varsavia, si finge manichino in negozio per svaligiarlo: arrestato Sky Tg24

Si finge manichino in negozio per rubare: arrestato 22enne Adnkronos

5' di lettura 20/10/2023 - Talk Show “Un Mare di Risorse tra Pesca e Acquacoltura Sostenibili” moderato dal conduttore RAI 1 “LINEA BLU” FABIO GALLO e gli esponenti della pesca e dell’acquacoltura, St ...1' di lettura 20/10/2023 - Lunedì 23 ottobre 2023, in attuazione di quanto previsto dall’art. 27 della L. 448/98 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, il Comune di Pescara ...