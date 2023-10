Serie B | il Parma allunga in vetta | Man e il gol-lampo di Charpentier stendono il Como

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Giunti alla fine della pausa nazionali, si torna in campo anche nei campionati italiani. Per laA bisognerà aspettare fino a domani,...

... mentre laB parte già alle 20.30 di oggi, venerdì 20 ottobre, con l' anticipo della decima giornata . Allo stadio Tardini scendono in campoe Como , in una sfida che per i padroni di ...

Parma-Como 2-1: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Serie B, Parma-Como: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming Today.it

Il Como prova ad accendere il finale contro il Parma al Tardini. Al 92’ corner dalla sinistra di Arrigoni, Barba svetta più in alto di tutti e di testa firma l’1-2. Secondo gol in campionato per il ...Il Parma affronta il Como al Tardini: calcio d'inizio alle 20,30. Arbitra Luca Zufferli di Udine. Le ultime dal campo: Colak gioca dal primo minuto, Estévez in panchina. Poi il "solito" Parma: il ...