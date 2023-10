Serie B | il Palermo vuole la vetta | contro lo Spezia in quota i rosanero vedono la vittoria | Le nostre scommesse

(Di venerdì 20 ottobre 2023) 2023-10-20 17:43:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Riparte laB e torna in campo il, che ospiterà in casa lo. I, ora secondi in classifica a -2, con unapotrebbero superare il Parma, che ha una partita in più e sarà impegnatoil Como. Per gli esperti, è proprio ila partire davanti nelle quote per questa sfida: ladei siciliani si gioca tra 2,10 e 2,15 mentre il segno «2» oscilla tra 3,30 e 3,50. Il pareggio si gioca a 3,25, ed è il risultato con cui si sono conclusi gli ultimi tre scontri diretti tra le squadre. Ilha subito solamente quattro reti in otto ...

Commenta per primo Riparte laB e torna in campo il, che ospiterà in casa lo Spezia. I rosanero, ora secondi in classifica a - 2, con una vittoria potrebbero superare il Parma, che ha una partita in più e sarà ...

Segre zero dubbi: “La laurea e la Serie A da protagonista con il Palermo” Livesicilia.it

Atzori: “Palermo, attenzione allo Spezia. Corini ok, City Group e tifosi…” Mediagol.it

Riparte la Serie B e torna in campo il Palermo, che ospiterà in casa lo Spezia. I rosanero, ora secondi in classifica a -2, con una vittoria potrebbero superare il Parma, che ha una partita in più e ...a partire da Bari-Palermo di venerdì 18 agosto, volerà parallelamente all’altezza dei giocatori e permetterà diseguire le azioni del match da un punto di vista simile a quella dei calciatori in campo, ...