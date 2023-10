Serie B | decima giornata | programma | sfide | orari e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Come di consueto, sarà la cadetteria a riaprire i battenti del calcio italiano in un weekend che si prospetta emozionante e tanto importante per la moltitudine diinteressanti ed equilibrate che si susseguiranno in quattro giorno di calcio. LadellaB si snoderà, infatti, tra venerdì e lunedì mettendo in palio punti davvero essenziali per gli obiettivi di tutte le società chiamate in causa in questa corsa a ostacoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere con ilcompleto, le, glie dove sarà possibile vedere le gare in televisione.B,: tutti gli appuntamentiimportante, con la cadetteria che torna dopo lo stop dedicato ...