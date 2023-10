Serie A | De Laurentiis | “Ci siamo stretti la mano… ma Osimhen ha cambiato idea”

(Di venerdì 20 ottobre 2023) 2023-10-20 13:42:27 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: A Napoli il trambusto attorno alla figura di Victornon si ferma. Sembrava che, poco a poco, le acque stessero tornando al loro canale dopo il surreale ‘incendio’ originatosi dopo il locale stesso. Ha preso in giro il rigore sbagliato dal nigeriano sul suo account ‘TikTok’ contro il Bologna. Il Napoli ride dinel suo TikTok ufficiale… e il giocatore valuta la segnalazione! Adesso lo stesso Napoli ha deciso di schierarsi contro alcune dichiarazioni di Desul ‘mancato rinnovo’ diche corrono il rischio di essere fraintesi. Il comunicato completo del Napoli sul loro sito: “Abbiamo letto le ricostruzioni forzate che sono state ...

Dopo le dichiarazioni di Derelative al mancato rinnovo di Osimhen con il Napoli , c'è stato un comunicato del club azzurro che ha l'obiettivo di chiarire quanto detto dal massimo ...

De Laurentiis: "Conte Solo un pettegolezzo. Osimhen dopo la stretta di mano ha negato l'accordo" La Gazzetta dello Sport

Napoli, De Laurentiis: "Conte Pettegolezzo che mi infastidisce e ... Eurosport IT

Verona-Napoli, non solo Rudi Garcia: interviene anche De Laurentiis Rudi Garcia ha parlato del Verona e della possibile coppia in difesa: “Sarà una gara tosta, loro prendono pochi gol e avranno il ..."A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto" ...