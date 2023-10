Sei ristoranti da scoprire subito

Leggi su iodonna

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Un wine bar con vista sule colline del Garda, un retreat con cucina nelle Marche e una tavola solare a Roma. A Milano, due indirizzi in hotel de luxe e un ristorante da celebrity chef dove si viaggia in India (con due ricette “firmate”, da copiare a casa) Lazise, wine bar vista lago Tenuta Canova La tenuta Canova di Masi, con ristorante. Una distesa di vigneti e un uliveto biologico, un fruttaio tradizionale dove le uve si appassiscono prima della vinificazione, la cantina del celebre Campofiorin, specialità di Masi, e il Masi Wine Discovery Museum, intelligentemente interattivo. Più un magnifico Wine Bar, con wine shop annesso. Siete a Tenuta Canova, sul Lago di Garda, e se vino uguale territorio, per conoscerlo vi tocca esplorarne i confini, proprio quelli fisici . I vigneti, appunto, le tradizioni, la storia locale. Il microclima e chi con orgoglio sulle ...