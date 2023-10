Sedicenne muore travolta da un' auto a Torino

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Una ragazza di 16 anni, di origini ucraine, è morta questa mattina ainvestita da un’, in corso Casale . L’incidente è avvenuto intorno alle 6.50. Il conducente della Volkswagen si è fermato immediatamente, ma per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Sul posto la polizia municipale che indaga sulla dinamica dell’incidente. Non è ancora chiaro se la ragazza sia stata...