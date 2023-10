Sedicenne muore travolta da un' auto a Torino | stava andando a scuola

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Era fuggita dalla guerra, dai bombardamenti su Odessa, la sua città. È morta sull'asfalto di, uccisa da un’che l’ha investita mentre attraversava le strisce pedonali per prendere l’bus e andare a. La vita di Emilia Maidaska, profuga ucraina, è finita a 16 anni, in una mattina di pioggia battente sul capoluogo piemontese che un anno fa era diventata la sua nuova casa....

La mamma della studentessa è rimasta a Odessa, mentre il padre lavora in Germania, a Berlino. Ma a Torino la sedicenne non era sola: era riuscita a farsi amare dagli educatori, dagli altri ...