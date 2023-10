Secco ‘No’ Parlamento Ue a mozione contro rendicontazione Esg

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L’organo ha respinto ladi 40 europarlamentari che chiedevano di alleggerire gli standard diNessun ripensamento, nessuna marcia indietro: mercoledì 18 ottobre ileuropeo ha respinto lafirmata da 40 eurodeputati, in gran parte del Partito popolare europeo (Ppe) che chiedevano di abolire il nuovo standard didi sostenibilità Esrs, European Sustainability Reporting Standards. Mettendo in dubbio i parametri messi a punto dall’European Financial Reporting Advisory Group (Efrag), ovvero l’ente che supporta la Commissione in materia di, gli eurodeputati minavano le fondamenta della Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd), pilastro dellaESG. La Csrd, che entrerà in ...