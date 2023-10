Se la crisi in Israele destabilizza il Medio Oriente | cosa aspettarsi con l’Imec?

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Per lungo tempo, l’attenzione geostrategica dell’Italia si è concentrata principalmente nella regione del Mediterraneo allargato, che come noto include il, il Nordafrica, il Sahel e Hormuz, fino al taglio latitudinale dal Golfo di Guinea a quello di Somalia. (È un perimetro da tenere a mente, perché ci sarà utile per ragionare di Indo Pacifico). Quest’area continua a essere in cima alle priorità degli interessi strategici dell’Italia, come dimostra il recente sforzo del governo nel promuovere forme di dialogo e stabilizzazione dellatrae Hamas, oppure le iniziative riguardanti il cosiddetto Piano Mattei. Tuttavia, l’importanza crescente dell’Indo-Pacifico, sia dal punto di vista economico che geopolitico, e la continuità con il nostro naturale quadrante di proiezione, ci impongono il dovere ...

... il 15 ottobre l' Iran ha affermato di non voler coinvolgerea condizione che"non ... In breve, laè ancora in corso e la gamma di esiti è molto ampia. Pertanto, è rischioso ...

Netanyahu pronto all'invasione. Biden: "Sostegno a Israele, aiuto ai civili di Gaza" - L'Iran all'Algeria: necessario fermare l'aggressione sionista - L'Iran all'Algeria: necessario fermare l'aggressione sionista RaiNews

Israele, sulla crisi l'Unione europea fa un patatrac. «Serve una voce sola» Domani

Non è facile separare vita pubblica e privata, soprattutto se ti chiami Giorgia Meloni e sei la premier. Nonostante la fresca separazione - annunciata via social - con ...Il lavoro di ricerca e analisi militare usando fonti pubbliche è diventato molto diffuso, come si vede anche nella guerra tra Hamas e Israele, ma qualcuno se ne approfitta ...