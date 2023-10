Scudetto | Zambrotta | il suo pronostico non piace all’Inter

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Chi può vincere loa fine stagione? Secondo Gianlucasarà una sfida concentrata ed equilibrata tra due big del campionato: «Milan e Juventus alla pari. La Juve perché effettivamente ha più tempo per preparare le partite, il Milan perché è partito forte e gioca bene». L’ex difensore e centrocampista esclude a sorpresa l’Inter di Simone Inzaghi dalla corsa al titolo: «Ha avuto un paio di battute di arresto, mi convince meno». Gianlucaha rilasciato una lunga intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Ha parlato di, ma per restare nella più stretta attualità anche del big match in programma domenica sera a San Siro tra il Milan di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri. Da ex di entrambe le formazioni però non si è sbilanciato sul risultato finale: «Il Milan – ...

1 Gianluca, doppio ex di Milan e Juventus, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista ... Questa la sua risposta alla domanda su chi è favorito per lo: ' Milan e ...

Favorito per lo scudetto Zambrotta: "Milan e Juve alla pari. I rossoneri giocano bene" Milan News

Zambrotta applaude: "La Fiorentina gioca bene, lotta per lo scudetto ... Labaro Viola

Alejandro Gómez sarà squalificato due anni per doping. Il Papu ha ricevuto questa pessima notizia dalle le autorità antidoping spagnole in queste ore, ...Gianluca Zambrotta, doppio ex di Milan – Juve, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. FAVORITA – « Il Milan mi sembra stia meglio, non avrà Maignan e Theo ma è più sereno. La vicenda scommesse sulla ...