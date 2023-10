Scommesse | Tonali smentisce la versione di Fagioli

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ha parlato il calciatore del Milan Sandroha deciso di collaborare e parlare con la Procura Federale. Sia a loro che alla Repubblica di Torino ha ammesso di aver scommesso e di averlo fatto anche sul Milan. Ora è in attesa di capire cosa ne sarà del suo destino. Intanto, giocherà regolarmente con la maglia del Newcastle, che ha emesso anche un comunicato manifestando la vicinanza a. Fino a quando non si arriverà al patteggiamento, in ogni caso,potrà giocare in Premier League. Si cerca quindi di accorciare le tempistiche Si cercherà, già per la giornata di lunedì 23 ottobre, di arrivare a una decisione. Dopo l’interrogatorio didi domenica scorsa ci sarà un nuovo incontro con il procuratore federale Giuseppe Chinè. Intanto, il giocatore del Newcastle, ha smentito la ...