Sciopero oggi 20 ottobre | stop in tutta Italia a treni | mezzi | scuole

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) –generale deie deipubblici di trasporto,venerdì 20, che si svolgerà per tutto l’arco della giornata. A rischiosono aerei,, bus, metro e tram di, assieme al settore scolastico e alle autostrade. A proclamare lole sigle Adl, Cub, Sgb, Si Cobas, che hanno raccolto le adesioni di Cub Trasporti, Usi Cit, Usi, Usi Educazione, Cub Sanità, Flai Trasporti e Servizi. Previste come sempre alcune fasce di garanzia, che variano da regione a regione, ma che tendenzialmente permettono lo spostamento della prima mattinata (dalle 7.00 alle 9.00) e nel tardo pomeriggio (dalle 17.00 alle 21.00). Per quanto riguarda i, come fatto ...