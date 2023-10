(Di venerdì 20 ottobre 2023) Leggi Anche Daa Meryl Streep, i soldiper lodegli attori La proposta diIn questo modo, chi guadagna maggiormente si offre di pagare di più per rimpinguare ...

Lo stop ai negoziati: perché continua loLa Amptp ha bruscamente interrotto il negoziato l'11 ottobre sostenendo che 'il divario tra le parti era ancora troppo grande e il ...

Sciopero Hollywood, da George Clooney a Scarlett Johansson: l'intervento delle star TGCOM

Sciopero a Hollywood, tra attori e studios è di nuovo gelo Cineguru

Il sindacato SAG-AFTRA ha invitato i suoi membri a non vestirsi come i personaggi di serie e film: sarebbe una violazione dello sciopero e una promozione di contenuti realizzati dagli studios con cui ...George Clooney e altre star di serie A sono scese in campo nella vertenza che da luglio divide il sindacato degli attori dai produttori di Hollywood.