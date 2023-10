Sciopero di treni | aerei e mezzi pubblici a Roma e Milano oggi 20 ottobre | ecco gli orari dello stop

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Sarà un venerdì difficile per chi viaggia per viagenerale di 24 ore proclamato, 20, dai sindacati di base appartenenti al settore pubblico e privato. Unoche abbraccia diversi settori, dalla sanità alla scuola, passando ai trasporti:, bus, metro, autostrade. Pendolari di nuovo in allarme e disagi attesi ae in altre grandi città italiane, da Genova a Torino, da Catania a Bologna. A fermarsi sono i lavoratori che aderiscono alle sigle sindacali di base Cub, Sgb, Si Cobas e Usi-Cit. L’obiettivo dichiarato è quello “richiamare l’attenzione del mondo del lavoro alle politiche economiche del governo e in particolare per ribadire il più fermo no alle guerre e a tutti i ...