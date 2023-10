Sciopero Acciaierie d' Italia | lavoratori ex Ilva bloccano autostrada Roma-Napoli

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 20 ottobre 2023) In occasione della manifestazione indetta quest'oggi adi tutti gli stabilimenti del gruppod', un gruppo diexdi Taranto che si stava dirigendo verso la capitale, ha occupato l'all'altezza dell'area di servizio Frascati Est. In merito alle loro rivendicazioni, il sindacato Usb chiede: "Un immediato intervento da parte della presidente Meloni e del ministro Urso, che vengano finalmente ad ascoltare idell'Exe che le facciano proprie, terminando le trattative con soggetti privati che non hanno altro interesse che speculare sulle vite dei tarantini e dei".