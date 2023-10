(Di venerdì 20 ottobre 2023) Vincenzo, noto sia come docente di fisica che come influencer, ha avuto l'opportunità di esplorare in prima persona le sfide che l'istruzione sta affrontando nell'attuale era. L'articolo .

... Vincenzoche svolgerà, per gli studenti del Liceo domani martedì 17 ottobre, dalle ore ... possibile grazie all'attenzione rivolta verso la nostrada parte del Garante dei Diritti all'...

Schettini: “La scuola è invasa dalla burocrazia, tanti insegnanti vogliono innovare, ma non ci riescono. Più che il digitale serve una rivoluzione dei sentimenti” Orizzonte Scuola

Schettini: “Da piccolo volevo già far l’insegnante. I miei studenti sono attratti dal mio modo semplice di spiegare la fisica” Orizzonte Scuola

“Ancora a scuola del 2023 ci costringono a scrivere tante carte. Come fai a non diventare brutto Come fai a non arrabbiarti” se ti impongono di riempire una modulistica infinita con sigle improponibi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...