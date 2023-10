Scarpe antinfortunistiche | i modelli unisex ideali per la sicurezza e comodità

... in particolare, non indossavano guanti protettivi e, addirittura, un lavorante calzava delle ciabatte infradito ed altri pantofole in gomma oda ginnastica. Le ...

Scarpe antinfortunistiche: i modelli unisex ideali per la sicurezza e ... ilGiornale.it

Nb Renaissance compra le scarpe antinfortunistiche U-Power Milano Finanza

Il 21 e il 22 ottobre 2023 sarà in scena al Teatro Instabile, per la prima volta a Genova, lo spettacolo “Il lavoro mobilita l’uomo”. Lo spettacolo dello scrittore romeno Mihai Mircea Butcovan, interp ...Sfruttamento sul lavoro a Vittoria: denunciati 2 imprenditori agricoli. lavoratori sen dispositivo protettivi. Lavorante ciabatte infradito ...