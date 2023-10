“Sballando con le stelle – parlando con le donne” | il tour teatrale di Dario Cassini al Teatro Brancaccio il 6 novembre

(Di venerdì 20 ottobre 2023)CON LECON LEIL NUOVO ONE-MAN-SHOW DEL POPOLARE ATTORE DOPO LA RECENTE PARTECIPAZIONE AL NOTO SHOW DEL SABATO SERA, IL MATTATORE TORNA INCON UN NUOVO SPETTACOLO PER RACCONTARE CON TAGLIENTE IRONIA LA SUA ESPERIENZA IN TV… …CON UN’ATTENZIONE SPECIALE ALLEDebutto il 6a ROMA Parte daldi Roma il 6con lecon le”, ildi. Il popolare comico torna a calcare il palcoscenico con un ...

Alle 21.30 l'attore e comico porterà in scena, al Teatro Piermarini "le Stelle". Ingresso gratuitoprenotazione al numero 0737.85671. Il Festival a Matelica inizierà alle 18.30...

Teatro, Dario Cassini torna in scena con "Sballando con le stelle ... Agenzia ANSA

A Matelica si "sballa" con Dario Cassini CronacheMarche

Andrea Antonello ballerino per una notte a Ballando con le Stelle Nel 2023, Milly Carlucci ha annunciato Andrea Antonello come “ballerino per una notte” della nuova edizion di Ballando con le Stelle.(Adnkronos) - 'Ballando con le stelle 2023' torna domani, sabato 21 ottobre, in prima serata su Rai1 e diventa maggiorenne. Il dance show condotto da Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo ...