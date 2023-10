Sassuolo | Pinamonti | “Ibrahimovic è il migliore Lukaku mi ha aiutato molto a crescere”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L’attaccante del, Andrea, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, ha spiegato quali siano i suoi modelli a livello calcistico: “è il. Ho ricevuto consigli da, che mi diceva sempre di utilizzare il corpo a mio vantaggio, anche se non è facile farlo come lui. Gli sonoriconoscente perché con me è sempre stato gentile. Nel corso della mia esperienza all’Inter ho avuto modo di imparare anche da Icardi. A volte è utile usare l’esterno del piede per giocare d’anticipo, si tratta di tempi di gioco”.ha spiegato anche cosa gli chiede il tecnico Alessio Dionisi: “Vuole che io allunghi le difese avversarie perché l’attaccante è il primo riferimento in ripartenza. Non chiede al centravanti di venire ...