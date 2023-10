Sassuolo | Dionisi | ‘Le parole di Guardiola fanno piacere Scommesse? Chi sbaglia deve pagare’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 20 ottobre 2023) 2023-10-20 12:41:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Alessio, allenatore del, presenta in conferenza stampa la sfida con la Lazio. SOSTA – “La settimana di transizione è stata la scorsa, questa è diversa perché porta alla partita che abbiamo preparato solo oggi con tutti gli effettivi, ieri no, ma abbiamo già lavorato dalla scorsa settimana in funzione della Lazio. Ancora non abbiamo finito di lavorare per questa partita. Ovvio che non vediamo l’ora di tornare in campo, solo l’allenamento non ci basta, ci misuriamo con gli avversari e non vedo l’ora di farlo con una squadra forte come la Lazio, che l’ha dimostrato l’anno scorso arrivando seconda con merito, avendo rinforzato la squadra, avendo un allenatore bravo, sarà difficile ma bello”. LAZIO E...