Sassi contro le auto in corsa | la truffa del finto incidente sul litorale romano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) È uno dei raggirimobilistici più vecchi di sempre, ma continua a mietere vittime sulle strade di Roma. Spopolano la “dello specchietto” o dei finti incidenti sul, con tantissimimobilisti ingannati con la scusa di essersi incrociati. Tra Anzio, Torvaianica, Capocotta e Ostia sono decine le segnalazioni arrivate alla Polizia di persone finite nella morsa deitori: dall’estate fino a oggi avrebbero preso di mira soprattutto donne e persone anziane, convincendole a farsi pagare i danni per urti o botte alle vetture. Ovviamente tutti simulati. Boom di truffe dello specchietto sulLa trama è sempre la stessa. In genere un’mobilista lancia un sasso verso una vettura sulla stessa carreggiata, fingendo che ...

Un punto a testa per Kalem Amine e Luca Rigotti, rispettivamente sue Stanglini. C1 nazionale ... Salvatore 2 - 4 Altra sconfitta per il team ossolanoun solido avversario che non lascia ...

Sassi contro il palasport, caccia ai colpevoli IL GIORNO

Bari, sassi contro un bus dell'Amtab, sfondato un vetro. «È solo l'inizio, con la festa di Halloween sarà peggio» Corriere della Sera

La teoria di Schwazer su Beatrice Luzzi è sconvolgente ancor più dell'atteggiamento di Giuseppe Garibaldi ...Torna tra Torvaianica e Capocotta, il vecchio trucco del sasso per simulare l'incidente stradale. A segnalarlo, dopo aver avvertito i carabinieri, sono stati un paio di automobilisti in ...