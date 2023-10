“Saranno Campioni” | Francesca Fiorellini | una speranza per il golf femminile

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ilin Italia sta avendo un’esplosione senza precedenti, grazie anche all’organizzazione della Ryder Cup 2023 a Roma. E questo exploit include anche il settore. Come non ricordare le gesta di una certa Diana Luna alcuni anni fa? 5 volte vittoriosa sul Ladies European Tour, segnando 41 top ten ed effettuando 6 hole in one in carriera. Nel 2009 Diana è stata la prima italiana della storia a qualificarsi per la Solheim Cup e la prima italiana ad aver vinto due tornei consecutivi del circuito europeo, a soli 6 giorni di distanza. Ebbene, oltre alle già note Virginia Elena Carta ed Alessandra Fanali, attualmente troviamo una giovane talentuosa proette che sta crescendo gradualmente e che ci fa davvero sognare per un futuro luminoso: parliamo di. Nata a Roma il 15 novembre 2005, alta 165 ...