Santa Maria Bertilla Boscardin

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La storia di Suor Mariaè un esempio di dedizione, forza d’animo e speranza. Nata Anna Francesca da genitori agricoltori, ha vissuto un’infanzia semplice e ha affrontato le dure fatiche della campagna italiana dell’inizio del XX secolo. Nonostante le difficoltà, Anna Francesca aveva un forte desiderio di servire gli altri e ha scelto la strada della vita religiosa. Guidata dal suo parroco, ha abbracciato la vocazione delle Suore Maestre di Santa Dorotea, Figlie dei SS. Cuori a Vicenza. Alla professione religiosa, ha assunto il nome di Suor Maria. I suoi primi incarichi in convento comprendevano il lavoro in cucina, al forno e nella lavanderia, incarichi che ha affrontato con la stessa determinazione e forza che aveva mostrato nei campi. Mariaha anche intrapreso la formazione come infermiera, ...