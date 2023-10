Sanità | esperti al Welfair | “La telemedicina non esiste come servizio unitario”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) All'evento su e-Heath,e Pnrr: "Creare processi singoli per singole prestazioni" Laconcetto, ma non. A dover essere creati sono singoli processi per singole prestazioni: tecnologie, competenze ed integrazioni con le piattaforme nazionali (Fse, Nsis, Ana ed Istat); il rapporto con le grandi aziende It e fornitrici di devices; l’utilizzo di sistemi verticali aziendali per la scienza dei dati (Cce, Cdr, Fse2.0 e altri); la necessità dell’interoperabilità dei dati e il ruolo delle grandi istituzioni di previdenza nella data governance. Sono questi, in sintesi, i contenuti condivisi daglipresenti alla tavola rotonda dedicata adigitale (e-Health), ...