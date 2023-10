San Siro sold out per Milan-Juventus domenica sera

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 20 ottobre 2023)22 ottobre a Sanandrà in scena una delle classiche sfide del nostro campionato. Il, capolista in Serie A, riceverà la. Per l’occasione Sanindosserà l’abito da cerimonia, è previsto infatti ilout. Ad assistere alla partita ci saranno circa 70mila spettatori, folta sarà anche la presenza di tifosi provenienti da ogni angolo del mondo. Si stima infatti che il 35% del pubblico che prenderà parte all’evento arriverà da diversi stati europei, come ad esempio Belgio, Francia, Polonia, Olanda, Germania e Finlandia. Altri spettatori sono segnalati in arrivo dagli Stati Uniti e dal Brasile. Ulteriore prova del grande eco mediatico che genererà questo match. Per ilsi tratta dell’ennesimoout, San ...