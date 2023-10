San Siro la mossa del Comune contro il vincolo | ricorso al TAR

La squadra di Pioli e favorita anche per gli scommettitori, che nel 44% delle giocate hanno scelto l'"1". Il riscatto del Napoli a Verona vale 1,64, Inter e Roma in netto vantaggio su Torino e Monza ...

San Siro non tradisce: incasso stimato da 5 milioni per la partita con la Juve Milan News

Domenica sfida Milan-Juve tra chi tira un sospiro di sollievo per la vicenda Tonali ormai ex e chi sta gestendo il recupero di Fagioli. Tegola sul Diavolo: Sportiello s'infortuna e con Maignan ...Si è parlato della possibilità che la Juventus di San Siro possa rivedere l'assetto tattico. Con solo tre centrali disponibili non ci sarebbero soluzioni alternative a gara in corso in casi di ...