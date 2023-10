Samsung Galaxy S23 FE è dotato di un impressionante sistema di raffreddamento

Z Fold 5 è uscito da qualche mese appena ma è già tempo di guardare al suo successore : che a quanto pare non presenterà novità esagerate rispetto al modello attuale, almeno dal punto ...

Samsung Galaxy A25 porterà con sé una gradita SORPRESA Telefonino.net

Samsung Galaxy Z Fold6, stessa fotocamera ma spessore ridotto | Rumor HDblog

Don't expect much change in Galaxy Z Fold6. At least we can be sure of the camera. It is the same as Fold4 and Fold5, that's for sure. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 19, 2023 Se la scheda tecni ...I colleghi di PBKReviews hanno pubblicato il primo teardown di Samsung Galaxy S23 FE, confermando che lo smartphone è un campione di riparabilità.