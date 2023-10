Salario minimo | Guerra Pd | ' da governo ennesima azione dilatoria'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Credo sia importante sottolineare che aver deciso di rimandare il disegno di legge sulin Commissione lavoro è l'che la maggioranza e ilhanno messo in opera". Così Maria Cecilia, deputata e responsabile lavoro nella segreteria Pd, ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem. "Questo ddl che arrivava dopo un percorso fatto di commissioni iniziato a marzo scorso era già stato rimandato di due mesi perché la maggioranza si era presa il tempo per fare le sue proposte. Esiste però una difficoltà della maggioranza a bocciare la nostra proposta che riguarda oltre 3,5 milioni di lavoratori, come invece hanno fatto con altre proposte della minoranza senza battere ciglio. La verità è che ...