“Sai | io e Samira…” Garibaldi ribalta tutto e gela il GF Beatrice allibita | nella casa è il caos

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Giuseppe, la frase choc su Samira Lui. E alla fine quello che insi mormorava da tempo è venuto fuori in modo dirompente. Da settimane gli inquilini del Grande Fratello non fanno che parlare del rapporto traLuzzi e Giuseppe. I più non credono che la storia sia autentica. È uscita fuori anche la segnalazione di un conoscente del barista che sosteneva che il concorrente stesse facendosolo per avere visibilità quindi per strategia. Già l’uscita di Samira Lui ha mandato in tilt Giuseppe, particolarmente dispiaciuto di vedere la modella e showgirl abbandonare la. D’altra parte ancheLuzzi è apparsa particolarmente infastidita dalle insinuazioni degli altri sulla ‘cotta’ che Giuseppe avrebbe preso per la ragazza. Ma ...