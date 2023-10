(Di venerdì 20 ottobre 2023) Le forze dell'ordine stanno per eseguire l'giudice Silvanadopo il verdetto di iericorte di Cassazione che ha resola condanna per corruzione e concussione ...

da 20 giorni è ricoverata per problemi di salute in una clinica a Palermo, ma, secondo quanto hanno appreso i suoi legali, questo non osterebbe al suo arresto. La Sesta sezione penale si è ...

La giudice Saguto verso l'arresto, parte della sentenza è definitiva Agenzia ANSA

Saguto verso l'arresto, parte della sentenza è definitiva - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

- GAZA, 20 OTT - L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha chiesto di evacuare molte delle sue scuole dove i palestinesi si sono rifugiati a Gaza City, ritenendo che i ...Le forze dell'ordine stanno per eseguire l'arresto della giudice Silvana Saguto dopo il verdetto di ieri della corte di Cassazione che ha reso definitiva… Leggi ...