(Di venerdì 20 ottobre 2023) La giudice Silvana, condannata ieri per corruzione con sentenza definitiva, è stata prelevata dalla Finanza allaMargherita didove era ricoverata per problemi di salute da 20 ...

La giudice Silvana, condannata ieri per corruzione con sentenza definitiva, è stata prelevata dalla Finanza alla clinica Margherita di Palermo dove era ricoverata per problemi di salute da 20 giorni. Sarà ...

Saguto, arrestata in clinica Palermo - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Saguto, in corso a Palermo le procedure di arresto: l'ex magistrato è in una clinica Giornale di Sicilia

E’ stata arrestata Silvana Saguto, l’ex Presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. L’ormai ex magistrata, espulsa dall’ordinamento giudiziario, si trovava in una clinica ...(ANSA) - NEW YORK, 20 OTT - "Oggi abbiamo assicurato il rilascio di due americani presi in ostaggio da Hamas", che saranno ora presto con le loro famiglie. Lo afferma Joe Biden sottolineando che fin d ...