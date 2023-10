Rugby | Sudafrica e Inghilterra | una rivincita mondiale per un posto in finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Si disputa domani sera la seconda semidellaWorld Cup 2023 e a Parigi scenderanno in campo ile l’, unica formazione europea che è arrivata sin qui. Una sfida che è anche ladelladi quattro anni fa, quando gli Springboks si imposero per 32 a 12. E anche domani ini saranno i favoriti d’obbligo. Gli Springboks hanno perso contro l’Irlanda nella fase a gironi, ma questo è stato il solo passo falso di una squadra concreta ed esperta. Il ritorno di Handre Pollard, poi, ha dato più sicurezza in mediana e dalla piazzola, con ilche nei quarti diha messo in mostra tutto il suo talento – anche da un punto di vista tattico – per avere la meglio dei padroni di casa ...