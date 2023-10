Rugby | gli All Blacks abbattono l’Argentina e vanno in finale ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) È la Nuova Zelanda la prima finalista dellaWorld Cup 2023 che si sta svolgendo in Francia. Come da pronostico non c’è stata storia per, che parte forte nei primi minuti, ma poco alla volta cede metri, terreno e punti agli Allche chiudono il discorso in poco più di un tempo. Parte forte, che ha il primo possesso offensivo e arriva nei 22 avversari dopo un minuto di gioco, ma un calcetto velleitario dà palla alla Nuova Zelanda che si rifugia in touche. Ma insistono i Pumas e dopo 5 minuti conquistano una punizione e Boffelli mette i primi tre punti sul tabellone e Argentina avanti 3-0. È un’Argentina scatenata, affonda nuovamente nella difesa neozelandese, ma poi nel punto d’incontro sono gli Alla fare la differenza e tenuto. Tuttineri che ora provano a ...