Rugby femminile | WXV Divisione 2 | impresa dell’Italia | battuto il Sudafrica 36-18

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Bottino pieno per l’Italia anche contro il: a Città del Capo le Azzurre superano 36-18 le padrone, conquistano 5 punti e si portano in testa alla classifica del WXV2 in compagnia della Scozia. Si deciderà tutto all’ultima giornata: l’Italia sfiderà gli USA, mentre la Scozia affronterà il Giappone. Ilparte fortissimo dal punto di vista fisico, ma sbatte contro un’ottima difesa italiana, che sporca sia le fasi statiche che la rimessa laterale e chiude i primi 5 minuti senza subire punti. Dopo il primo assalto, Sara Tounesi strappa l’ovale dalle mani di Charlie, l’Italia riparte coraggiosamente palla in mano dentro i propri 22, Madia apre su Ostuni Minuzzi che brucia sullo scatto Qawe, si fa 80 metri di campo e vola a schiacciare la prima meta del match. Capomaggi trasforma per il 7-0. Il ...