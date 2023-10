Romina Falconi | «Nata storta»

Leggi su funweek

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Si intitola Maria Gasolina (Freak&Chic/ADA Music Italia) il nuovo singolo di. Una nuova peccatrice che si aggiunge al roster che la cantautrice romana sta impacchettando per il nuovo album Rottincuore. In America del Sud, infatti, Maria Gasolina è una bella ragazza che decide di stare con un uomo facoltoso e molto più grande di lei. In questo caso, è però anche una donna fragile che si schiera al fianco de La Suora e Lupo Mannaro, i singoli che l’hanno preceduta. Anticipato da un esperimento sociale nella metro Duomo di Milano, il brano Maria Gasolina finisce dunque per riempire le ombre che popolano la musica di, sempre ironica e precisa nel disegnare ciò che non si vede ma che in realtà c’è. Come va?«Sono in ansia. Prima ho il coraggio di fare le cose, poi un attimo prima del ...