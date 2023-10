Roma | Mourinho ritrova Smalling | il difensore verso la convocazione con il Monza

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Buone notizie per il tecnico della, Josè, che in vista della sfida contro ildi domenica dovrebbe recuperare almeno Chris. Ilinglese, dopo quasi due mesi di stop, questa mattina è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo con i suoi compagni. Le condizioni del centrale, dunque, sono sensibilmente migliorate dopo un problema tendineo che già in estate lo aveva rallentato nella preparazione. Se dovessero essere confermare le sensazioni positive anche nella rifinitura di domani,dovrebbe tornare nella lista dei convocati già per domenica. SportFace.