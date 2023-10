Roma-Monza | Mourinho si affida alla tripla novità

Leggi su serieanews

(Di venerdì 20 ottobre 2023)rappresenterà una banco di prova fondamentale per gli uomini diper cercare di cambiare marcia in maniera definitiva in vista del proseguimento della stagione. Giallorossi a caccia dell’obiettivo quarto posto: servirà una svolta immediata Salvo clamorosi colpi di scena,dovrà rinunciare a Smalling anche in vista della sfida della 9^ giornata contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.