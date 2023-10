Roma-Monza | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di venerdì 20 ottobre 2023)(domenica 22 ottobre con inizio alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la nona giornata di campionato...

Commenta per primo( domenica 22 ottobre con inizio alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky ) è una gara valevole per la nona giornata di campionato in Serie A dopo la seconda sosta stagionale per le ...

Roma-Monza, la probabile formazione di Mourinho Corriere dello Sport

L'apertura di oggi del Corriere di Roma: "Mou, ancora emergenza con il Monza" TUTTO mercato WEB

Roma-Monza (domenica 22 ottobre con inizio alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la nona giornata di campionato in Serie A dopo la seconda sosta stagionale per le nazionali.Tre morti in tre giorni sulle strade di Roma, tre pedoni che allungano la lista tragica delle vittime della strada nella Capitale. Martedì Portonaccio, mercoledì il Teatro di Marcello, giovedì Labaro.