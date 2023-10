Roma | il forte vento abbatte alberi e pali | 80 interventi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ilspazza via anche gli. Le forti raffiche che stanno interessando la Capitale venerdì 20 ottobre hanno buttato giù decine di arbusti dentro alla Città, molti dei quali già pericolanti dall’estate e a rischio caduta. Il maltempo sta impattando però anche sulla viabilità, scagliandosi non solo sulla vegetazione ma anche suielettrici, come semafori o centraline telefoniche, amplificando i danni delsulla città. La Polizia Locale è interessata già da stamattina con le pattuglie per tutta, diverse infatti le segnalazioni arrivate in centrale, soprattutto a Sud e sul litoraleno, già interessato dal maltempo a inizio settimana. Almeno 80della Polizia perabbattuti dal ...