Roma | Gualtieri | Cantieri aumenteranno A Piazza Venezia lavori per 10 anni

Leggi su ossolanews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) ''Ci sono tantie continueranno a essere tanti, anzi saranno in aumento". Lo ha detto il sindaco diRobertoa Tgcom24. "Rivendico con forza la scelta di cogliere l'opportunità del Giubileo, del Pnrr, di fonti di finanziamento straordinario per mettere mano a una città che non vedeva interventi seri da troppo ...