Roma | blitz a Termini contro rapinatori e ladri | 2 arresti e un fermo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Prosegue l’impegno dei poliziotti della Questura die della Polfer,la criminalità predatoria in tutta l’area della Stazione. Nel corso di un servizio dillo, gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer, in collaborazione con personale del Commissariato Esquilino, hanno arrestato, perché gravemente indiziato del reato di furto aggravato e Resistenza a Pubblico Ufficiale, un marocchino 44enne e hanno sottoposto adi p.g. un algerino 25enne poiché indiziato del delitto di rapina. Fermato un 25enne autore di una rapina In particolare, durante illi di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, gli operatori hanno fermato all’interno della Stazione di...