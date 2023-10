L'esempio perfetto è la, portata al successo due stagioni fa e trascinata fino a Budapest lo scorso maggio. E al netto di un avvio di stagione complicato, anche quest'anno il portoghese ha ...

Roma, assalto a Mourinho: tre club preparano l’offerta per convincerlo Corriere dello Sport

Roma, assalto alla Cgil: la Procura chiede 10 anni e 6 mesi per Fiore e Castellino RomaToday

ROMA - «Vincere è la cosa più importante nel calcio. Non bisogna trovare scuse o professare qualche filosofia, serve solo essere un vincente». Parola di José Mourinho, uno che di vittorie ne sa ...In vista del mercato di gennaio, ma anche in prospettiva futura, il Milan potrebbe portare l'assalto al big giallorosso in scadenza ...