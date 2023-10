Roma | Arabia e Real Madrid piombano su Mourinho per la prossima estate

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Al-Ahli e Al-Ittihad starebbero preparando una maxi offerta per portare JoséinSaudita la. Sullo sfondo ilJosée la, a meno di clamorosi colpi di scena, non rinnoveranno il loro matrimonio alla fine di questa stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Al-Ahli e Al-Ittihad starebbero preparando una maxi offerta per portare il portoghese inSaudita la. Sullo sfondo ci sarebbe anche l’ipotesi di un ritorno al, in caso Carlo Ancelotti lasci i Blancos al termine del campionato per diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile.