Rolling Stones | il nuovo album è già un successo Tra le guest star Lady Gaga e Stevie Wonder video

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La scorsa notte i Rolling Stones hanno tenuto banco al club Racke NYC di New York per celebrare l'uscita del loro "Hackney Diamonds", il primo disco di inediti della band da diciotto anni. Con la musica del dj Questlove, la celebrazione è presto diventata uno show rock quando Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood sono saliti sul palco per esibirsi in sette canzoni, tra tracce estratte dal nuovo album e hit iconiche: "Shattered," "Angry," "Whole Wide World," "Tumbling Dice" "Bite My Head Off" "Jumpin' Jack Flash" e il nuovo singolo "Sweet Sounds of Heaven" che ha visto Lady Gaga unirsi alla band sul palco nel club gremito.

