Rolling Stones | Hackney Diamonds è il loro miglior album degli ultimi quarant' anni

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Quando ihanno pubblicato nel 2016 il riuscito Blue & Lonesome, in molti hanno pensato che uno dei più grandi gruppi rock della storia, capitanato dagli immarcescibili "glimmer twins" Mick Jagger e Keith Richards, avrebbe terminato la sua gloriosa carriera discografica nello stesso modo in cui l'aveva iniziata: con undi cover blues. E invece glici hanno stupito ancora una volta con undi brani inediti della freschezza e della qualità di, 24esimoin studio pubblicato oggi, diciottodopo il meno ispirato A bigger bang. Nel mercato volubile e schizofrenico, con lo streaming che ha fame costantemente di ...

Quando ihanno pubblicato nel 2016 il riuscito Blue & Lonesome, in molti hanno pensato che uno dei più grandi gruppi rock della storia, capitanato dagli immarcescibili 'glimmer twins' Mick ...

Finito di dar vita al disco tra gennaio e febbraio, Mick Jagger si è impuntato per la realizzazione di questo album, al punto da dare una scadenza al gruppo per mettersi al lavoro. Lo stile è quello d ...Dopo 18 anni di attesa esce il nuovo album dei Rolling Stones, che per Mick Jagger non è altro che un punto di partenza per un nuovo disco. Parlando del lavoro della band inglese però, il cantante si ...